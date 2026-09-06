Alcalde de Cartagena critica resolución de la CREG que sanciona altos consumo de energía

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su rechazo a una reciente disposición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establece incentivos para los usuarios que reduzcan su consumo de electricidad y cobros adicionales para quienes superen determinados niveles.

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La medida comenzó a aplicarse desde el primero de septiembre mediante la resolución 101 120 de la CREG. Según el mandatario, la decisión no tiene en cuenta las particularidades climáticas de ciudades de la región Caribe, donde las altas temperaturas obligan a los hogares y establecimientos a utilizar durante más tiempo equipos de refrigeración y aire acondicionado.

Turbay cuestionó que las decisiones regulatorias se adopten bajo criterios uniformes para todo el país, pese a las diferencias de clima y condiciones de vida entre las regiones. En ese sentido, calificó la medida como inconveniente para los usuarios del Caribe y pidió al Gobierno Nacional revisar y dejar sin efecto la resolución.

El alcalde también aprovechó para reiterar sus críticas a la CREG por lo que considera un manejo que no responde a la realidad de los usuarios de la Costa Caribe, especialmente frente a los elevados costos del servicio de energía.

“¿Cómo entonces no nos vamos a exceder en el consumo ante semejantes circunstancias tan extremas?”, cuestionó Turbay, al señalar que en algunas zonas del Caribe las temperaturas pueden alcanzar niveles cercanos a los 42 grados.

Afinia responde al alcalde

Ante los mensajes publicados a través de X, el gerente, Ricardo José Arango, aclaró que la empresa distribuidora no es la responsable de establecer las reglas relacionadas con los niveles de consumo, sino que se limita a aplicar las disposiciones expedidas por la CREG.

Arango, sin embargo, puso sobre la mesa otra preocupación relacionada con el costo de la electricidad. Explicó que durante septiembre el valor del kilovatio para los usuarios de Afinia aumentará hasta los $1.033, incremento que atribuyó principalmente al comportamiento de los precios de la energía en la bolsa, que, según indicó, ya superan los $1.010 por kilovatio.

El directivo advirtió que estos valores representan una fuerte presión para la compañía y para los usuarios, debido a que dificultan la adquisición de energía a precios sostenibles.

La discusión se produce en medio de los reclamos recurrentes de usuarios y autoridades del Caribe por el costo del servicio eléctrico y abre nuevamente el debate sobre si las reglas nacionales de consumo deberían incorporar las diferencias climáticas y regionales existentes en Colombia.