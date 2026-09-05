Segunda noche del Festival del Jazz en Mompox combinó belleza y música

La segunda noche del Festival del Jazz de Mompox estuvo cargada de emoción, belleza, música y alegría. En un acto de apertura del evento, Susana Piñeres Velázquez fue coronada como la nueva Señorita Bolívar y recibió la responsabilidad de representar al departamento en el Concurso Nacional de Belleza.

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El acto de coronación inició con uno de los momentos más emotivos de la noche: la entrega de la corona por parte de María José Ayazo, Señorita Bolívar 2025-2026, a Susana Piñeres Velázquez, quien asumió oficialmente como la nueva soberana de la belleza bolivarense.

La celebración, que reunió a cientos de asistentes, estuvo acompañada de un espectacular show musical que tuvo como gran protagonista al reconocido salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quien llegó a Bolívar para ofrecer una presentación magistral y celebrar junto a los bolivarenses esta importante noche.

Posteriormente, se fueron presentando uno a uno los artistas invitados. Cosimo Boni, Óscar Acevedo, Unibac Jazz & Jam, Gilberto Santa Rosa, Cris y Rony y Pipe Bueno ofrecieron presentaciones que hicieron parte de una noche especial para los asistentes.

El denominado ‘Caballero de la Salsa’ puso a bailar y a cantar al público con sus grandes éxitos, en un espectáculo que convirtió la jornada en una verdadera fiesta. La energía, los aplausos y la alegría de los asistentes marcaron una noche inolvidable, en la que la música se convirtió en el complemento perfecto para celebrar la coronación de la nueva Señorita Bolívar y una gran fiesta cultural.

Pipe Bueno, con sus éxitos de música popular, también le dio un toque diferente a este evento musical y cultural.

La Gobernación de Bolívar destacó la importancia de continuar respaldando los grandes eventos que fortalecen la cultura, el turismo y la identidad del departamento, al tiempo que proyectan a Bolívar como un territorio capaz de ofrecer espectáculos de talla nacional e internacional.