Vladimir Putin ve posible un acuerdo de paz con Ucrania, pero acusa a Kiev de “terrorismo de Estado” (Cortesía: Contributor/Getty Images) / Contributor

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves en el Foro Económico Oriental que cree que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque insistió en sus acusaciones contra Kiev y calificó algunas de sus actuaciones como “terrorismo de Estado”.

Además, Putin afirmó que países como China y Estados Unidos se han mostrado dispuestos a apoyar una eventual negociación para la solución del conflicto.

Putin asegura que Rusia y Ucrania deben alcanzar la solución

El mandatario ruso sostuvo que, pese a la participación de otros gobiernos en los esfuerzos diplomáticos, la decisión final para poner fin a la guerra corresponde a Moscú y Kiev.

“En última instancia, el problema debe ser resuelto por los países implicados en el conflicto: Rusia y Ucrania. Este es el enfoque correcto”, dijo.

No obstante, el presidente agradeció la participación de otros países que han intentado facilitar conversaciones entre las partes: “¿Hay alguna posibilidad? En mi opinión, sí, la hay”.

Por ahora, el mandatario ruso no presentó nuevos detalles sobre las condiciones que su Gobierno exigiría para alcanzar un eventual acuerdo de paz.

Putin vuelve a acusar a Ucrania de “terrorismo de Estado”

Pese a hablar de una posible solución diplomática, Putin reiteró sus acusaciones contra Ucrania y aseguró que las advertencias de Kiev sobre riesgos para aeronaves dentro del espacio aéreo ruso equivalen a actos de “terrorismo de Estado”.

Hasta el momento, el gobierno ucraniano no se había pronunciado sobre estas nuevas declaraciones del presidente ruso.