ANLA da luz verde a parque solar en Cesar: esto pasará con la energía que genere

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental que permitirá conectar el Parque Fotovoltaico Ariguaní, a cargo del Grupo Energía Bogotá, con el Sistema de Transmisión Nacional.

La energía solar fotovoltaica es una tecnología que transforma la luz del sol directamente en electricidad mediante celdas de silicio. En Colombia, su desarrollo comercial formal comenzó hace aproximadamente 12 años, impulsado fuertemente por la Ley 1715 de 2014

El proyecto estará ubicado en los municipios de El Paso y Chiriguaná, Cesar, y contempla la conexión de una planta solar con capacidad de 200 MWac a la Subestación La Loma de 500 kV.

La autorización permitirá construir la infraestructura necesaria para llevar la energía producida por el parque solar hacia la red eléctrica nacional, desde donde podrá integrarse al sistema que transporta electricidad en el país.

Para hacerlo posible, se construirá una línea de transmisión de circuito sencillo de 500 kV, con una longitud de 6,08 kilómetros. La infraestructura tendrá un área de intervención de 42,99 hectáreas y también contempla actividades de construcción, operación y mantenimiento.

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La ANLA estableció medidas para manejar los impactos que pueda generar la intervención del territorio.

Entre esas obligaciones está una compensación biótica (acciones obligatorias para restaurar, proteger o preservar ecosistemas) de 18,48 hectáreas, debido a la intervención de 15,14 hectáreas de ecosistemas naturales, seminaturales y transformados en el área de influencia del proyecto.

La compensación se realizará mediante acciones de restauración, rehabilitación y uso sostenible. Según la ANLA, el Grupo Energía Bogotá deberá implementar estas medidas directamente, a través de acuerdos de conservación con propietarios o actores vinculados a las zonas seleccionadas.

La decisión fue tomada después de una evaluación de las condiciones sociales y ambientales del territorio y de los posibles impactos del proyecto. En este proceso participaron profesionales de áreas como biología, hidrología, geología, ingeniería, economía y ciencias sociales.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada proyecto cumpla la normativa y asegure la sostenibilidad ambiental en el territorio”, afirmó Sergio Piñeros Botero, director de la ANLA.