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La imperdible historia de Enrique Oliú: siendo invidente, narra y comenta béisbol profesional

Enrique Oliú, reconocido comentarista deportivo nicaragüense, habló con 6AMW y explicó cómo desarrolló su carrera a pesar de ser invidente.

Mencionó que gran parte de su desarrollo profesional se lo debe a que su familia nunca lo trató como si tuviera una discapacidad, sino que lo dejaron actuar libremente, como cualquier otro joven. Además, destacó que los coach que tuvo más la tecnología le han facilitado su proceso.

“Uno se prepara. Hablo con entrenadores, con personas que están relacionadas con el béisbol, leo muchas cosas”, mencionó. Gracias a toda la información, sabe cómo batea cada uno de los beisbolistas.

“Tengo una computadora que me lee lo que yo quiera. Uno aprieta una combinación de teclas y ella te lee”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: