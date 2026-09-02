EN VIVO🔴| Manifestaciones en Bogotá HOY 2 de septiembre: afectaciones a TransMilenio, desvíos y más

Este miércoles 2 de septiembre, en Bogotá se registra una nueva jornada de movilizaciones ciudadanas y marchas estudiantiles que han generado complicaciones en el tránsito y la operación del transporte público en puntos clave de la ciudad.

Tanto TransMilenio como la Secretaría Distrital de Movilidad han adelantado monitoreos permanentes y desvíos preventivos para garantizar el desplazamiento de los capitalinos.

En Caracol Radio, le contamos minuto a minuto el estado de las manifestaciones: