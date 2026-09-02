Irán califica como “crimen de guerra” un presunto ataque con misiles de EE.UU. contra un matrimonio

En la segunda noche de ataques de Estados Unidos a Irán, misiles alcanzaron una casa en la provincia de Hormozgan, donde se celebraba un matrimonio. La Media Luna Roja Irání confirmó el fallecimiento de 4 personas y detalló que, en el episodio ocurrido en la ciudad de Kuhestak, más de 50 personas sufrieron heridas.

Frente a estos hechos,Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, calificó el hecho de forma categórica como un “crimen de guerra” y describió las operaciones de Washington como una “guerra de elección ilegal”.

A través de su cuenta de X, el funcionario compartió videos que muestran los daños materiales y el impacto del bombardeo en la residencia.

Según Baqaei, las imágenes exponen “el verdadero rostro” del conflicto y aseguró que la realidad de las operaciones de EE.UU. contra Irán quedó en evidencia tras el incidente de ayer.

Ante las acusaciones, mandos del ejército de los Estados Unidos emitieron un breve comunicado señalando que están al tanto de los informes sobre el ataque en la zona, pero enfatizaron que sus fuerzas no dirigen ataques contra la población civil.