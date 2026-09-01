Real Cartagena jugaría tres partidos seguidos como visitante: volverá al Morón el 21 de septiembre

La agenda de Real Cartagena para las próximas semanas estará marcada por los desplazamientos. Luego de su reciente presentación en el Torneo BetPlay II-2026, el cuadro auriverde tendrá que jugar lejos de Cartagena antes de volver a contar con el respaldo de su público.

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El primer desafío será contra Orsomarso SC. El compromiso se disputará el viernes 4 de septiembre, a las 7:30 p. m., en el estadio Raúl Miranda de Yumbo, en desarrollo de la octava jornada.

La ruta como visitante continuará ocho días después. Real Cartagena se trasladará a territorio vallecaucano para enfrentarse con Inter Palmira el sábado 12 de septiembre, desde las 6:00 p. m., en el estadio Francisco Rivera. El partido corresponde a la novena fecha.

El siguiente encuentro confirmado será nuevamente en territorio cartagenero. Envigado FC será el rival en la décima jornada, en un duelo previsto para el lunes 21 de septiembre a las 7:30 p. m. en el Jaime Morón León.

Real Cartagena tiene además un compromiso pendiente contra Atlético. El partido de la quinta jornada no pudo disputarse en la fecha inicialmente establecida, el 15 de agosto, debido a las circunstancias derivadas del terremoto.

Por ahora, la cita del 21 de septiembre frente a Envigado es la próxima oportunidad confirmada para que Real Cartagena vuelva a disputar un partido como local.