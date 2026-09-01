Pago de renta joven: Prosperidad Social anunció la fecha de entrega del cuarto ciclo

Renta Joven, según explica el Departamento de Prosperidad Social, es la evolución de Jóvenes en Acción y “nace para contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante transferencias monetarias, e implementar estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior y la consolidación de trayectorias de vida desde la dignidad y la garantía de derechos”.

Prosperidad Social anunció que desde el próximo jueves 3 de septiembre, 1.557 participantes recibirán sus transferencias del cuarto ciclo de Renta Joven en sus productos financieros.

Para los 1.171 estudiantes que reciben estos recursos mediante giro, el viernes 4 de septiembre iniciará la entrega de las transferencias.

Además, la entidad anunció que la inversión será de 1.091 millones de pesos, para un total de 2.722 participantes del programa.

Aunque detallan que en el cronograma establecido previamente por la entidad, este ciclo estaba proyectado para finales de agosto, este tuvo que ser reprogramado “con el propósito de garantizar la debida expedición de la resolución de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), medida orientada a realizar los ajustes técnicos necesarios en la aplicación del nuevo instrumento de medición socioeconómica diseñado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el gobierno anterior”.

Por otro lado, señalaron que para este ciclo todos los estudiantes de instituciones de educación superior (IES) serán beneficiados con los recursos por concepto de subsanación de matrícula del primer semestre de 2026; mientras los aprendices del SENA, los correspondientes a abril y mayo de 2026.

Fechas clave de pago

Abono a cuenta bancaria : 1.557 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán la transferencia de este ciclo el 3 de septiembre.

: 1.557 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán la transferencia de este ciclo el 3 de septiembre. Mediante giro : los 1.171 estudiantes que reclaman su recurso por esta modalidad podrán acercarse entre el 4 y el 11 de septiembre a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país.

Cambios en Renta Joven

Desde el 3 de septiembre y hasta el 11 del mismo mes, la entidad habilitará el Portal del Joven para gestionar las siguientes novedades, que aplicarán desde el ciclo 5 de 2026:

Actualización de datos básicos.

Graduación de bachiller (para jóvenes en estado suspendido).

Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas.

Retiro del programa.

Aplazamiento.

Cambio de programa de formación.

¿Cómo saber si es beneficiario de Renta Joven?

El ciudadano en saber si es beneficiario del subsidio ‘Renta Joven’, deberá ingresar a la página oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/ y en botón ‘Programas’, dar clic en ‘Renta Joven’. Luego, ver los diferentes listados publicados por la entidad, en los que es posible buscar por el número del documento del interesado.