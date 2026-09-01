Horóscopo hoy 1 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: Leo y Acuario abrirán nuevos caminos

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Autor: Fiordaliso)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 1 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 1 de septiembre, recordándoles que quienes nacen en esta fecha son personas hábiles y autoritarias, caracterizadas por ser líderes por naturaleza. Además, señaló que el inicio de este nuevo año estará acompañado por una luna que les permitirá explorar y adentrarse en nuevos caminos.

El número de la suerte para los festejados será el 9877 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender una vela blanca y colocarle alrededor tres monedas, cuando se termine la vela guardar las monedas en algún lugar donde tengan más dinero, para el dinero, la salud y la riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Café o Beige.

Café o Beige. Número del día: 1592.

1592. Recomendación: Soplar candela desde la puerta hacia dentro del hogar o de los negocios.

Soplar candela desde la puerta hacia dentro del hogar o de los negocios. Código sagrado para la protección: 2190, para la armonía y la felicidad.

2190, para la armonía y la felicidad. Fruta: Durazno, comer la fruta y sembrar la semilla.

Durazno, comer la fruta y sembrar la semilla. Decreto del día: “Este mes me trae todo lo mejor y lo perfecto, amén”.

“Este mes me trae todo lo mejor y lo perfecto, amén”. Lectura recomendada: Nehemías 1:11.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 1 septiembre:

Géminis

Septiembre será un mes en el que tendrán la oportunidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos. En el aspecto económico, se definirán varios asuntos que estaban pendientes. Además, algunos documentos relacionados con procesos judiciales podrían resolverse a su favor.

Número de la suerte: 4279.

Libra

Durante septiembre, el triunfo estará presente en el dinero, la salud y el amor, con perspectivas de mejoría en diferentes aspectos. En el amor se abrirán nuevos horizontes, pero será importante no obligar a nadie a permanecer y aprender a soltar para priorizar la tranquilidad. Quienes quieran iniciar un negocio tendrán buenas posibilidades de lograrlo de manera extraordinaria.

Número de la suerte: 2366.

Acuario

Llegará estabilidad en diferentes áreas de la vida, tanto en lo emocional como en lo económico. Algunas situaciones que permanecían bloqueadas comenzarán a aclararse y podrán avanzar. Además, se presentará un acontecimiento importante relacionado con la familia que permitirá recuperar la tranquilidad y fortalecer los vínculos.

Número de la suerte: 0123.

Tauro

Este mes será importante mantener la calma y evitar tomar decisiones desde la desesperación. En el aspecto económico habrá estabilidad, mientras que en el ámbito laboral tendrán bastante trabajo y responsabilidades. La recomendación es tomarse las cosas con tranquilidad para poder responder de la mejor manera a los retos que se presenten.

Número de la suerte: 2709.

Virgo

Septiembre será un mes equilibrado, especialmente en materia económica. Será fundamental actuar con calma y responsabilidad, sin desesperarse ante las situaciones que puedan presentarse. Además, llegará un viaje que les permitirá recargar energías, recuperar la tranquilidad y encontrar mayor fortaleza para continuar adelante.

Número de la suerte: 4450.

Capricornio

Durante este mes, el aspecto económico tomará mayor fuerza y comenzará a mostrar mejores perspectivas. Sin embargo, será importante prestar atención a la salud y cuidar especialmente el bienestar emocional. La estabilidad llegará de manera progresiva, por lo que deberán encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y su vida personal.

Número de la suerte: 8808.

Cáncer

Las situaciones relacionadas con el dinero comenzarán a solucionarse. Las cartas señalan movimientos tanto en los ingresos como en la posibilidad de pagar deudas pendientes o recibir una nueva entrada económica. Esta perspectiva se refuerza con la estrella de la suerte. Además, aparece un viaje que deberán saber aprovechar para obtener buenas experiencias.

Número de la suerte: 8519.

Escorpio

Septiembre traerá firmeza y estabilidad para aquellas situaciones que anteriormente generaban dudas. Algunos asuntos que estaban pendientes o que no lograban avanzar finalmente podrán activarse y llegar a buenos resultados. Los objetivos comenzarán a concretarse y, en el aspecto económico, podría presentarse un golpe de suerte.

Número de la suerte: 1477.

Piscis

Este mes estará marcado por la reconciliación familiar y la posibilidad de recuperar la armonía con las personas cercanas. En el trabajo habrá bastante actividad, por lo que será necesario encontrar un equilibrio para no dejar de disfrutar los buenos momentos. En el aspecto económico se mantendrá una situación estable.

Número de la suerte: 0785.

Aries

La rueda de la fortuna indica un mes de bastante movimiento económico, con la posibilidad de iniciar ese proyecto que tenían en mente. Septiembre estará marcado por acontecimientos importantes y nuevas oportunidades. Sin embargo, será necesario mantener un perfil bajo, evitar contarle a todo el mundo los planes y tener precaución frente a las envidias.

Número de la suerte: 7720.

Leo

Durante septiembre podrán alejarse de situaciones negativas y vencer obstáculos relacionados con enemigos o envidias. La carta del sol los acompañará y traerá una energía favorable para superar estas dificultades. Además, se abrirán nuevos caminos que permitirán avanzar y mejorar diferentes aspectos de la vida.

Número de la suerte: 0488.

Sagitario

Los proyectos interesantes que permanecían pendientes finalmente podrán comenzar a concretarse. La carta del ángel de la abundancia traerá una energía favorable, por lo que la recomendación es pedir por aquellos proyectos que realmente desean y que consideran convenientes. También será un mes para celebrar y concluir asuntos que habían quedado pendientes.

Número de la suerte: 1358.

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