Ayuda en Acción y embajada de Portugal impulsan entornos escolares seguros para niñez en Colombia

Colombia

Desde el 2013 la ONG Ayuda en Acción llegó a Colombia con el objetivo de crear oportunidades de crecimiento y potenciar el desarrollo de las personas que más lo necesitan.

Es el caso de lo que, en este momento, adelantan en dos regiones colombianas en materia de educación: Cauca y Bolívar, solo que esta vez con un nuevo aliado estratégico, la embajada de Portugal.

En Caracol Radio le contamos.

Construcción de un comedor escolar en Guachené, Cauca

En Guachené, Cauca, la Institución Educativa La Cabaña no cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento, la preparación y el consumo de alimentos.

Para responder a esta necesidad, Ayuda en Acción y la Embajada de Portugal en Colombia construirán una nueva cocina y un comedor escolar que beneficiarán a 765 estudiantes y cinco ecónomas.

Y es que la institución educativa atiende a estudiantes provenientes, en su mayoría, de familias rurales. A través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantiza que reciban, al menos, una comida nutritiva al día. Sin embargo, actualmente no dispone de instalaciones adecuadas para preparar y servir los alimentos, una situación que puede afectar su salud, bienestar, rendimiento académico y desarrollo integral.

Ante esta realidad, Ayuda en Acción y la Embajada de Portugal en Colombia unieron esfuerzos para implementar el proyecto ‘Entornos que cuidan, niñez que prospera’.

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de preparación, almacenamiento, distribución y consumo de los alimentos, mediante la construcción de una infraestructura digna, segura y saludable para toda la comunidad educativa.

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Preparar y transportar alimentos en condiciones inadecuadas

Ahora, debido a la falta de una cocina, el personal encargado debe preparar los alimentos en otra sede, ubicada a unos 15 minutos de la institución.

Posteriormente, las preparaciones son transportadas en carretillas, sin sistemas de refrigeración, ni condiciones suficientes para garantizar su adecuada conservación durante el traslado.

Además, la institución ha tenido que improvisar un espacio para que los estudiantes consuman sus alimentos. Estas circunstancias aumentan el riesgo de contaminación y dificultan el cumplimiento de las condiciones de calidad e inocuidad necesarias para la prestación del servicio de alimentación escolar.

Una nueva cocina y comedor escolar: así es la obra

En esa línea, la intervención contempla la construcción de un comedor escolar de 150 metros cuadrados, con una estructura sólida y espacios adecuados para la preparación y el consumo de alimentos.

Esta obra incluirá un mesón en concreto y cumplirá con los criterios de higiene, salubridad y manipulación de alimentos establecidos por la normativa nacional.

La nueva infraestructura dispondrá de un área de preparación equipada con estufas ecológicas y hornos de bajo consumo. También, contará con un cuarto frío, equipos de refrigeración y estanterías que permitirán almacenar y conservar los alimentos en condiciones apropiadas.

Asimismo, se habilitará una zona para la separación, el reciclaje y el compostaje de residuos, con el propósito de promover buenas prácticas ambientales dentro de la institución.

Como complemento, las cinco ecónomas responsables del servicio recibirán capacitación en manipulación de alimentos y en el uso adecuado de los nuevos equipos, fortaleciendo la aplicación de altos estándares de calidad e higiene.

Con esta intervención, el proyecto beneficiará a los 765 estudiantes de la institución, entre ellos 360 estudiantes de básica secundaria, y generará un impacto positivo en toda la comunidad educativa.

La nueva infraestructura permitirá avanzar hacia una alimentación escolar más segura y de calidad, al tiempo que contribuirá a promover hábitos saludables y mejores condiciones de bienestar para los estudiantes.

Oportunidades que transforman vidas en Bolívar

Como parte de esta alianza, Ayuda en Acción y la embajada de Portugal en Colombia extenderán su apoyo a la región de los Montes de María, en Bolívar, mediante dos proyectos de infraestructura que fortalecerán entornos escolares más seguros y saludables.

Las intervenciones responderán a necesidades prioritarias de las comunidades educativas, mejorando las condiciones de seguridad, el acceso al agua segura y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

En el municipio de María La Baja, por ejemplo, se realizará el cerramiento de la Institución Educativa San Luis Beltrán, sede Villa Noni.

Actualmente, el establecimiento no cuenta con una delimitación perimetral, lo que expone a docentes y estudiantes al ingreso de personas ajenas al plantel y a la disposición inadecuada de residuos sólidos en sus alrededores.

La obra beneficiará directamente a 86 estudiantes y cuatro docentes, y permitirá mejorar las condiciones de seguridad, protección y salubridad de toda la comunidad educativa.

Por otra parte, en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Salado, sede Pativaca, ubicada en el municipio de El Carmen de Bolívar, se fortalecerá el sistema comunitario de agua segura mediante acciones orientadas a mejorar la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico.

La intervención incluirá la reubicación del tanque de almacenamiento de agua y el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad para garantizar el manejo, cuidado y sostenibilidad del sistema. De esta manera, se beneficiará no solo a los estudiantes de la institución educativa, sino también a 225 personas pertenecientes a 40 familias de la vereda.

Estas tres iniciativas ratifican el compromiso de Ayuda en Acción y la Embajada de Portugal en Colombia con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Cauca y Bolívar.

Ambas acciones buscan contribuir a la promoción de entornos escolares seguros y protectores, fortaleciendo la seguridad alimentaria, mejorando el acceso al agua segura y favoreciendo el desarrollo integral de las comunidades.