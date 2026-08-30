MinTransporte anuncia la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito

Tras la instrucción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el Ministerio de Transporte inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, una propuesta que busca actualizar una legislación que lleva más de 20 años vigente y cinco reformas.

“Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

¿Cuáles son las propuestas de este borrador?

Según el ministerio, la reforma estará orientada a:

Establecer multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores,

Reducir los cobros asociados al RUNT y el SIMIT.

Ofrecer cursos más económicos, ampliar la vigencia de las licencias y fijar plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica.

También buscará simplificar los trámites y desmontar barreras que han generado ineficiencias y costos excesivos para millones de ciudadanos.

Finalmente, la ministra reitera que continuará presentando el borrador técnico a los diferentes sectores del transporte y a la ciudadanía antes de llevar el proyecto definitivo al Congreso.