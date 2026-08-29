SIC frena alzas de precios para los consumidores y usuarios de telecomunicaciones tras el terremoto

Con el propósito de proteger los derechos de los consumidores, los usuarios de servicios de telecomunicaciones y resguardar la libre competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió la Circular No. 003 de 2026.

La medida responde a la declaración de emergencia económica y social decretada tras el sismo del pasado 10 de agosto.

En esta circular la entidad fijó lineamientos de cumplimiento obligatorio para comerciantes y prestadores de servicios en todo el país:

Control de precios y competencia: Queda terminantemente prohibido el incremento sustancial e injustificado en los precios de productos de primera necesidad y de la canasta familiar. Asimismo, se prohíbe cualquier tipo de acuerdo entre competidores para fijar tarifas.

Garantías en telecomunicaciones: Los operadores no podrán facturar ni cobrar el tiempo en que el servicio haya estado interrumpido. Deberán asegurar el acceso ininterrumpido a líneas de emergencia y urgencias. En caso de cierre de oficinas presenciales, tendrán que notificarlo formalmente y habilitar canales virtuales para tramitar peticiones, quejas y reclamos (PQRs).

En caso de cierre de oficinas presenciales, tendrán que notificarlo formalmente y habilitar canales virtuales para tramitar peticiones, quejas y reclamos (PQRs). Vigilancia contra la publicidad engañosa: Se restringe la emisión de información falsa o desorientadora que intente capitalizar la crisis con fines comerciales.

Articulación local: La SIC le solicitó a los alcaldes de los municipios afectados a ejercer labores de inspección y control para evitar el acaparamiento, las ventas atadas y el uso de cláusulas abusivas.

Finalmente, la entidad les recuerda a los ciudadanos que pueden denunciar posibles abusos ante la Superintendencia por medio de la página web oficial.