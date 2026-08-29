Día del Gamer: así ha evolucionado el perfil de los jugadores y esto es lo que buscan en un equipo

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer y el mundo del gaming ha dejado de estar asociado unicamente a las largas jornadas frente a una consola o un computador.

El perfil de los ha cambiado y evolucionado y, actualmente, son cada vez más comunes los perfiles de quienes combinan los videojuegos con actividades como el estudio, el trabajo, el streaming y la creación de contenido.

Así lo explica Lady Cardozo, gerente de Ventas de Consumo de AMD Colombia, quien afirma que los usuarios buscan concentrar cada vez más experiencias en un solo dispositivo, especialmente ante la necesidad de maximizar mejor el presupuesto disponible.

Esta transformación también ha aumentado las exigencias tecnológicas. Por ejemplo, un gamer que transmite sus partidas en vivo requiere que su equipo pueda ejecutar el videojuego y el streaming simultáneamente, pero también debe responder a factores como temperatura, autonomía y movilidad.

Es por esto que, al momento de elegir una laptop para gaming, no necesariamente se trata de buscar las especificaciones más altas. La recomendación de AMD es dejar claro el uso que tendrá el equipo: quienes juegan títulos competitivos pueden priorizar una pantalla con alta frecuencia de actualización, mientras que otros usuarios pueden darle mayor importancia a la capacidad gráfica o al rendimiento para editar y transmitir el contenido en tiempo real o pregrabado.

Asimismo, el procesador también toma un papel relevante en esta nueva realidad. De acuerdo con Cardozo, los equipos actuales deben ofrecer rendimiento, velocidad y eficiencia para responder a diferentes tareas.

Por esta razón, los gamers buscan tecnologìas con procesadores y soluciones gráficas para gaming, edición, generación de contenido y transmisiones en vivo.

En Colombia, además, el segmento mantiene una dinámica importante y creciente. De acuerdo con datos de Índice Departamental de Competitividad Colombia (IDC), durante el segundo trimestre del año AMD alcanzó una participación del 51 % en el segmento de Consumo en el país.

Con el paso de los años, la evolución del gamer también deja en evidencia un cambio en la forma de entender el entretenimiento digital, ya que no se trata únicamente de jugar, sino de contar con herramientas que permitan combinar distintas actividades y adaptarse a las necesidades de cada usuario, además de compattir e interartuar con ellos.

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