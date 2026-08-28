Nororiente y centro oriente de Medellín tendrán racionamiento de agua desde el lunes 31 de agosto
Aplicará para un poco más de 100 mil instalaciones de las comunas Villa Hermosa, Popular, Manrique, Candelaria, Aranjuez y Buenos Aires.
Medellín, Antioquia
EPM anunció cortes programados de agua que comenzarán el próximo lunes 31 de agosto y se extenderán inicialmente durante un mes en sectores de Medellín abastecidos por el sistema de Piedras Blancas, ante la reducción en la disponibilidad de agua.
La medida afectará a cerca de 109.235 instalaciones ubicadas en las comunas de Villa Hermosa, Popular, Manrique, Candelaria, Aranjuez y Buenos Aires.
De acuerdo con la información entregada por la empresa, las interrupciones se realizarán día por medio, entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente.
La decisión está relacionada con el comportamiento de las lluvias y los bajos niveles registrados en las fuentes que abastecen el sistema. Para los próximos meses, EPM ha señalado que se esperan precipitaciones hasta 30 % por debajo de los promedios históricos en buena parte de Antioquia, una situación que reduce los aportes de agua a las cuencas y embalses.
Habrá carrotanques
Durante las interrupciones, EPM dispondrá de rutas de carrotanques para apoyar el suministro de agua a las comunidades afectadas. Estos vehículos estarán operando aproximadamente entre las 6:30 de la tarde y las 9:00 de la noche.
La empresa recomienda a los usuarios almacenar únicamente el agua necesaria para atender las necesidades básicas durante el periodo de interrupción y hacer un uso eficiente del recurso.
Los cortes hacen parte de las medidas adoptadas por EPM para enfrentar la disminución de las reservas de agua y mantener la prestación del servicio en medio de la temporada de menos lluvias. La empresa continuará evaluando el comportamiento de las fuentes para determinar si las condiciones permiten modificar o levantar estas interrupciones.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...