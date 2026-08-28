Nororiente y centro oriente de Medellín tendrán racionamiento de agua desde el lunes 31 de agosto

Medellín, Antioquia

EPM anunció cortes programados de agua que comenzarán el próximo lunes 31 de agosto y se extenderán inicialmente durante un mes en sectores de Medellín abastecidos por el sistema de Piedras Blancas, ante la reducción en la disponibilidad de agua.

La medida afectará a cerca de 109.235 instalaciones ubicadas en las comunas de Villa Hermosa, Popular, Manrique, Candelaria, Aranjuez y Buenos Aires.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, las interrupciones se realizarán día por medio, entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

La decisión está relacionada con el comportamiento de las lluvias y los bajos niveles registrados en las fuentes que abastecen el sistema. Para los próximos meses, EPM ha señalado que se esperan precipitaciones hasta 30 % por debajo de los promedios históricos en buena parte de Antioquia, una situación que reduce los aportes de agua a las cuencas y embalses.

Habrá carrotanques

Durante las interrupciones, EPM dispondrá de rutas de carrotanques para apoyar el suministro de agua a las comunidades afectadas. Estos vehículos estarán operando aproximadamente entre las 6:30 de la tarde y las 9:00 de la noche.

La empresa recomienda a los usuarios almacenar únicamente el agua necesaria para atender las necesidades básicas durante el periodo de interrupción y hacer un uso eficiente del recurso.

Los cortes hacen parte de las medidas adoptadas por EPM para enfrentar la disminución de las reservas de agua y mantener la prestación del servicio en medio de la temporada de menos lluvias. La empresa continuará evaluando el comportamiento de las fuentes para determinar si las condiciones permiten modificar o levantar estas interrupciones.