Crepes & Waffles abre nuevo punto en Gran Vía de Madrid

La cadena colombiana Crepes & Waffles ha inaugurado su primera heladería en Madrid, en una de las calles más comerciales y turísticas de la capital española.

Crepes & Waffles tiene presencia en Madrid desde 2001 y contaba, hasta esta apertura, con tres establecimientos en la ciudad. Sin embargo, ninguno operaba como heladería, por lo que este nuevo local es el primero de este tipo para la marca en la ciudad.

La operación ha sido gestionada conjuntamente por Sagan Colombia y ERV Consulting, firmas que han participado en el proceso de búsqueda, negociación y cierre de la ubicación.

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