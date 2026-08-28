El domingo 30 de agosto será Día de Entrada gratis al Castillo de San Felipe de Barajas

La Escuela Taller Cartagena de indias (Etcar), delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de las fortificaciones, invita a cartageneros y nacionales a participar en la jornada de entrada gratuita este domingo 30 de agosto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Los asistentes a la fortificación podrán disfrutar de una agenda cultural y artística sin costo, diseñada por la Etcar con los artistas ganadores de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2026.

En ese sentido, a las 9:30 a.m. en el tendal del Hospital de Tropas se realizará el taller ‘Cartagena en tu mirada’ de fotografía patrimonial con celulares, con la Corporación de Artes Cinematográficas de Bolívar y Cartagena – Cineindias, el cual los participantes aprenderán herramientas básicas de composición, iluminación y narrativa visual para capturar la historia, arquitectura y esencia cultural de Cartagena.

La programación continuará a las 11:00 a.m. en el Bonete de la fortificación con la tragicomedia ‘Noticias de Indias, la corte del rey’, por parte de Cine Indias, la cual resalta la importancia de la memoria histórica y la identidad cultural, mientras reflexiona sobre las consecuencias del colonialismo y la independencia en América.

Por otro lado, a las 2:30 p.m. en el Bonete se llevará a cabo un taller de palabra e improvisación impartido por Familia Delta 9, que a través de dinámicas grupales de rimas y versos, guiará a los participantes por un ambiente de esparcimiento y alegría que busca generar valoración del patrimonio cultural. Al mismo tiempo, los asistentes podrán disfrutar la exposición artística ‘Cartagena de Colores’ de Erica Guerrero Villamil, conformada por 10 obras originales en acrílico sobre lienzo que rinden tributo a la identidad cartagenera a través de la fuerza del color y la plástica.

Para finalizar, a las 4:00 p.m. en la batería de la Redención se presentará la Orquesta Blind, un proyecto musical inclusivo de Cartagena, integrado por niños y jóvenes con discapacidad visual.

“Es un motivo de alegría para la Escuela Taller abrir nuevamente las puertas del Castillo de San Felipe de Barajas para que las familias cartageneras y los colombianos que nos visitan, puedan vivir una experiencia única en la fortificación, participando en actividades que permiten un conocimiento y una interpretación del patrimonio cultural mientras incentiva la unión familiar a través del arte y la cultura”, expresa Sandra Schmalbach Pérez, directora de la Etcar.