Denuncian la quema de varias casas en zona rural de Santa Rosa de Osos: acusan al Frente 36
El hecho violento, que aún es materia de investigación, habría ocurrido en el sector Guanaco.
Santa Rosa de Osos- Antioquia
En las últimas horas se reportó una incursión armada de un grupo ilegal en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia.
Según las fuentes consultadas por Caracol Radio, hombres armados que se movilizaban en camionetas llegaron a varias fincas y bajo intimidación, les ordenaron suspender las actividades agrícolas, pero en una de esas ubicada en el sector Guanacas le prendieron fuego a dos casas, aunque, por ahora, es información preliminar.
Las fuentes también indican que el grupo ilegal sería el frente 36 de las disidencias comandadas en Antioquia por alias ‘Chejo’ y en el país por alias ‘Calarcá’.
Al parecer, la orden del grupo armado en la zona es que las actividades agrícolas queden suspendidas hasta nueva orden. Las autoridades están verificando este hecho violento y están investigando cuál fue la razón para este ataque.
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Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...