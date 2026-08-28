Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 ago 2026 Actualizado 00:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Denuncian la quema de varias casas en zona rural de Santa Rosa de Osos: acusan al Frente 36

El hecho violento, que aún es materia de investigación, habría ocurrido en el sector Guanaco.

Casas quemadas en santa Rosa de Osos. Foto: cortesía para Caracol Radio.

Casas quemadas en santa Rosa de Osos. Foto: cortesía para Caracol Radio.

Casas quemadas en santa Rosa de Osos. Foto: cortesía para Caracol Radio.
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Rosa de Osos- Antioquia

En las últimas horas se reportó una incursión armada de un grupo ilegal en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia.

Según las fuentes consultadas por Caracol Radio, hombres armados que se movilizaban en camionetas llegaron a varias fincas y bajo intimidación, les ordenaron suspender las actividades agrícolas, pero en una de esas ubicada en el sector Guanacas le prendieron fuego a dos casas, aunque, por ahora, es información preliminar.

Las fuentes también indican que el grupo ilegal sería el frente 36 de las disidencias comandadas en Antioquia por alias ‘Chejo’ y en el país por alias ‘Calarcá’.

Al parecer, la orden del grupo armado en la zona es que las actividades agrícolas queden suspendidas hasta nueva orden. Las autoridades están verificando este hecho violento y están investigando cuál fue la razón para este ataque.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir