Buque surcoreano paga récord de 5,3 millones de dólares en subasta para cruzar el Canal de Panamá. Foto: EFE.

Un buque pagó el récord de 5,3 millones de dólares en una subasta para cruzar el Canal de Panamá, confirmó este jueves la administradora designada de la vía, Ilya Espino de Marotta.

El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

La noche del pasado jueves había 120 buques en espera para cruzar el paso navegable: 104 con reserva y 16 sin ella. No todos las naves sin un tránsito reservado optan por la subasta.

“Correcto, sí”, respondió Espino a los periodistas al pedirle confirmar la cifra de 5,3 millones de dólares pagada por una naviera surcoreana, que de acuerdo con un reporte de Bloomberg es la SK Gas LTD, cuyo buque cruzará el próximo 1 de septiembre con una carga de gas licuado de petróleo (GLP).

La de 5,3 millones de dólares es “la mayor cantidad” pagada en una subasta, dijo Espino, que además reveló que “últimamente” han habido “tres así, un poquito altas”, sin más detalles.

La administradora designada no descartó que los precios en las pujas sigan creciendo, ya que dependen de las condiciones del mercado, “de la premura del buque, de la ruta, de los compromisos” de la naviera.

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