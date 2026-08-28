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28 ago 2026 Actualizado 13:11

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Mujer colombiana murió en accidente de tránsito en Menorca, España: 5 personas resultaron heridas

Mujer colombiana murió en accidente de tránsito en Menorca, España: cinco personas más resultaron heridas

Accidente de autobús, imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Accidente de autobús, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / conejota

Accidente de autobús, imagen de referencia. Foto: Getty Images.
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Una mujer murió y cinco personas han resultado heridas de distinta consideración, entre ellas una bebé de menos de dos años, en un accidente de tráfico ocurrido entre Mahón y Alaior, en Menorca (España).

El siniestro, ocurrido sobre las 16.31 horas en la autovía Me-1 a la altura del kilómetro 7, ocurrió cuando un vehículo se volcó y sus cinco ocupantes quedaron atrapados en el interior.

Según información preliminar proporcionada por el servicio de emergencias 061, el carro chocó con un bloque de hormigón y salió despedido hacia el carril contrario, donde colisionó con otro vehículo y se volcó, ha informado.

También se confirmó que la ocupante del vehículo que murió a consecuencia del impacto era de nacionalidad colombiana.

Las otras personas que resultaron heridas fueron: una bebé de menos de 2 años, un hombre de 45 años y tres mujeres de 27, 34 y 47 años.

Estas personas han sido atendidas por el personal sanitario de emergencias y trasladadas al Hospital Mateu Orfila y a la clínica Juaneda Ciutadella, previa activación del código politrauma para avisar con antelación a los centros de la llegada de los heridos.

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