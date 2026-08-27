UNGRD reporta 21 incendios activos en Colombia mientras balance del sismo se mantiene en 331 muertos

“Vamos Colombia”: artistas se movilizan ante la emergencia por el terremoto. Foto: Getty Images/Caracol Radio

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó este miércoles una nueva actualización de las emergencias que se presentan en diferentes regiones del país.

En el caso del sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, las principales cifras se mantienen sin mayores variaciones frente a los balances de los últimos días. Con corte a las 6:30 p. m. del 26 de agosto, se reportan 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 219 desaparecidas y 364 rescatadas.

La emergencia deja además 406.113 personas afectadas, pertenecientes a 193.011 familias, en 496 municipios de 16 departamentos.

En cuanto a las viviendas, la UNGRD contabiliza 187.839 averiadas y 33.395 destruidas, mientras que hay 6.372 edificios averiados y 655 colapsados.

La afectación también alcanza servicios e infraestructura. Se reportan 377 centros de salud, 3.833 centros educativos y 4.358 centros comunitarios afectados, además de daños en 473 vías, cinco aeropuertos, 121 acueductos y 85 puentes, entre vehiculares y peatonales.

21 incendios forestales permanecen activos

En un balance independiente, con corte tambien a las 6:00 p. m., la UNGRD reportó 21 incendios forestales activos en cinco departamentos y otros dos ya controlados.

Tolima sigue concentrando la mayor cantidad de emergencias, con 11 incendios activos, seguido de Nariño con 5. Valle del Cauca y Cundinamarca tienen 2 cada uno, mientras que Huila registra 1.

Los incendios se presentan en distintos municipios de estos departamentos y mantienen desplegados a cuerpos de bomberos, Policía, Defensa Civil y equipos especializados.

En Tolima, además, las autoridades solicitaron apoyo a la UNGRD para reforzar la respuesta. En Ambalema se pidió apoyo de helicóptero, mientras que en Lérida se solicitó apoyo en tierra.

Los dos incendios reportados como controlados corresponden a Policarpa, Nariño, y Venadillo, Tolima.

La UNGRD indicó que mantiene el seguimiento de ambas situaciones y los balances pueden continuar actualizándose a medida que avanzan las labores de búsqueda, evaluación de daños y control de los incendios.