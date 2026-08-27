En el Suroeste fue incautado más de media tonelada de marihuana que tenía como destino Medellín

La Pintada- Antioquia

La Policía de Carreteras de Antioquia incautó un enorme cargamento de marihuana que tenía como destino la ciudad de Medellín, que iba a surtir las diferentes plazas de vicio y que tenía un valor de 262 millones de pesos.

Según el comandante de la policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, el cargamento con un peso de 673 kg estaba oculto en un vehíclo tipo campero y transportado en la modalidad conocida como “kamikaze”.

“En el sector Planchón, sobre la bahía que comunica a La Pintada con Bolombolo. Nuestros uniformados interceptaron un vehículo tipo campero, en cuyo interior fueron encontrados 722 paquetes con marihuana, logrando además la captura de un hombre que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

La marihuana también fue dejada a disposición de las autoridades competentes que adelantarán la judicialización del capturado.