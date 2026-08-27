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27 ago 2026 Actualizado 00:43

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Medellín

En el Suroeste fue incautado más de media tonelada de marihuana que tenía como destino Medellín

El alijo del alucinógeno estaba oculto en un vehículo y fue interceptado en la población de La Pintada.

Marihuana incautada en La Pintada- foto Policía Antioquia

Marihuana incautada en La Pintada- foto Policía Antioquia

Marihuana incautada en La Pintada- foto Policía Antioquia
Medellín
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La Pintada- Antioquia

La Policía de Carreteras de Antioquia incautó un enorme cargamento de marihuana que tenía como destino la ciudad de Medellín, que iba a surtir las diferentes plazas de vicio y que tenía un valor de 262 millones de pesos.

Según el comandante de la policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, el cargamento con un peso de 673 kg estaba oculto en un vehíclo tipo campero y transportado en la modalidad conocida como “kamikaze”.

“En el sector Planchón, sobre la bahía que comunica a La Pintada con Bolombolo. Nuestros uniformados interceptaron un vehículo tipo campero, en cuyo interior fueron encontrados 722 paquetes con marihuana, logrando además la captura de un hombre que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

La marihuana también fue dejada a disposición de las autoridades competentes que adelantarán la judicialización del capturado.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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