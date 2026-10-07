El camino hacia el ataque del 7 de octubre

El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque contra Israel que dejó casi 1.200 muertos y 251 personas secuestradas. Tres años después, sus consecuencias siguen marcando la región.

Pero para entender aquella mañana hay que mirar atrás. Hamás nació en 1987, durante la Primera Intifada, y en 2007 tomó el control de la Franja de Gaza tras enfrentarse militarmente con Al Fatah.

Desde entonces, Gaza ha vivido años de bloqueo, enfrentamientos y crisis económica, mientras Hamás reforzaba su capacidad militar. En los meses previos al ataque también se detectaron señales y advertencias sobre sus preparativos.

Esta es la historia de cómo se llegó al 7 de octubre de 2023.