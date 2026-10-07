Hutíes atacaron con misiles el aeropuerto de Riad y bases saudíes en Aden

Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este miércoles haber lanzado misiles y drones contra el aeropuerto de Riad que “interrumpieron” el tráfico aéreo en la capital saudí, varias bases militares saudíes fronterizas con el Yemen y el aeropuerto de Aden, desde donde opera el gobierno internacionalmente reconocido del país.

Según dijo el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, los insurgentes lanzaron “una significativa operación militar” con misiles balísticos y drones primero contra el aeropuerto saudí que tuvieron “impactos precisos”, además de haber atacado varias bases militares saudíes en la frontera norte del Yemen “que contenían tropas”.

Sarea afirmó que estos ataques han causado “docenas de muertos y heridos” entre los militares saudíes y varios depósitos de munición quedaron ardiendo.

Sin embargo, el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno reconocido del Yemen, Turki al Maliki, afirmó este miércoles que la alianza “ha interceptado y destruido esta mañana un misil balístico lanzado por la milicia terrorista hutí al norte de Riad”.

“Estamos rastreando la plataforma de lanzamiento con el sistema de inteligencia de la coalición en el espacio aéreo de Saná y la destruiremos”, añadió Al Maliki en su cuenta oficial en X, sin añadir más detalles.

Otros ataques hutíes fueron dirigidos al aeropuerto de Abha y la base aérea de Jamis, también en territorio saudí.

De forma paralela, Sarea afirmó que misiles hutíes golpearon también pertrechos militares y material bélico estacionado en la base Badr, próxima al aeropuerto de Aden en el extremo sur del Yemen y capital del gobierno internacionalmente reconocido, “causando muertes y heridas a varios oficiales saudíes”.

En este contexto, Sarea advirtió contra el uso del aeropuerto de Aden con fines militares.

El ministerio de Transporte del Yemen reconoció estos ataques, que obligaron a desviar un vuelo de la aerolínea Yemenia procedente de El Cairo, que fue desviado a Yeda.

El ministerio indicó que este ataque “contra la pista y la terminal de pasajeros” del aeropuerto es un “asalto flagrante contra una instalación civil vital”.

“Preservar vidas está por encima de toda otra consideración, dijo el ministerio, que señaló que el aeropuerto, su personal y sus pasajeros “debe quedar fuera del conflicto y las operaciones militares”.

La nota también llamó a la comunidad internacional a condenar “explícitamente” este atentado “terrorista”.

Estos ataques llegan en el contexto de la reactivación de los frentes y la guerra abierta entre los hutíes y el gobierno del Yemen reconocido internacionalmente, apoyado por Arabia Saudí, que se ha recrudecido en las últimas semanas tras el alto el fuego mediado por Naciones Unidas que se estableció en 2022.

Esta última fase del conflicto se reabrió precisamente después de que aviones saudíes bombardearan el aeropuerto de Saná -bajo control hutí desde 2014- para impedir la llegada de un avión procedente de Irán, país que apoya a los hutíes.

Una ofensiva hutí en septiembre tomó gran parte de la estratégica costa yemení sobre el mar Rojo, incluido los accesos al estrecho de Bab al Mandeb, mientras que el pasado domingo, el gobierno yemení inició una gran contraofensiva denominada “Amanecer del Yemen” para recuperar el terreno perdido y expulsar en último término a los rebeldes de Saná.