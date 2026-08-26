Hasta 600 edificios de Pereira serán evaluados por expertos de la UIS tras el terremoto

Entre 400 y 600 edificaciones de Pereira fueron identificadas preliminarmente con riesgo de colapso después del terremoto del pasado 10 de agosto. Un equipo de 25 expertos de la Universidad Industrial de Santander comenzó las inspecciones detalladas para establecer el estado de las estructuras.

La cifra no significa que todos esos edificios deban ser demolidos. Estas construcciones ya pasaron por una primera revisión rápida, pero necesitan un análisis más profundo para determinar si pueden seguir ocupadas, requieren reparaciones o representan un peligro.

La misión que viajó desde Santander está integrada por profesores, estudiantes de posgrado y egresados de los programas de especialización y maestría en estructuras de la UIS. Las inspecciones se realizarán durante miércoles, jueves y viernes.

Álvaro Viviescas, profesor de Ingeniería Civil de la UIS y uno de los integrantes del equipo que se encuentra en Pereira, explicó que ahora realizan evaluaciones de nivel dos, dirigidas a los casos más críticos.

“Hoy en día nos encontramos ya haciendo lo que se conoce como inspecciones de nivel dos o de nivel detallado que ya se asumen por especialistas y que se concentran en estructuras más críticas”, señaló.

Las primeras revisiones se concentran en el centro de Pereira

El equipo comenzó el trabajo en el centro de la ciudad, donde hay edificaciones sobre las que debe tomarse una decisión definitiva. Los resultados permitirán establecer si sus ocupantes pueden regresar o si es necesario restringir el ingreso mientras se realizan reparaciones.

Viviescas indicó que también puede ser necesaria la demolición cuando los daños comprometan la seguridad. El objetivo es definir “si son habitables, son recuperables o definitivamente hay que recurrir a una demolición para garantizar la seguridad en el tránsito de las personas”.

Durante la primera jornada, los profesionales trabajaron en grupos de cuatro. Después se dividirán en parejas y se unirán a estudiantes de último año e ingenieros recién egresados de Pereira para aumentar la cantidad de edificaciones revisadas.

El balance preliminar entregado a la misión está entre 400 y 600 estructuras con posible riesgo de colapso. Los expertos de la UIS concentrarán el trabajo de estos tres días en los casos considerados más urgentes