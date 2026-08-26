En Medellín, un hombre huyó de la policía y durante la persecución hubo una balacera

Medellín

Una persecución de película se reportó en la madrugada de este miércoles en Medellín entre la policía y un hombre que huyó de un puesto de control en la comuna de La América y terminó herido en Aranjuez.

Según el reporte de las autoridades, el hombre de 38 años ignoró la orden de pare de la policía en el barrio Simón Bolívar. De inmediato, las patrullas comenzaron la persecución de esta persona que huía en una camioneta a la que le realizaron varios disparos para que se detuviera. Durante la persecución, esta persona recorrió varias zonas de la ciudad, como desde la comuna de La América, la Av. Regional, La Aguacatala, industriales; desde allí pasó a Belén y posteriormente a Laureles. Regresó al centro y se dirigió hacia el norte de la ciudad para finalmente, en el barrio Brasilia y debido al exceso de velocidad, chocar.

Cuando los uniformados controlaron al perseguido, notaron que estaba herido por los disparos que le realizaron mientras huía; luego fue llevado a un centro donde se recupera.

Luego de la verificación de antecedentes, se identificó que tenía reporte por varios delitos como concierto para delinquir, falsedad marcaría, receptación, daño en bien ajeno, lesiones personales, entre otros.