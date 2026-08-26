Corantioquia reporta reducción del 3,4 % en la deforestación de su jurisdicción

Medellín, Antioquia

Corantioquia reportó una reducción del 3,4 % en la deforestación registrada durante 2025 en los 80 municipios que hacen parte de su jurisdicción, de acuerdo con las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Según el reporte, la corporación en 2024 fueron deforestadas 5.559 hectáreas, mientras que en 2025 la cifra bajó a 5.367 hectáreas.

Es así como Corantioquia indicó que su jurisdicción conserva 977.698 hectáreas de bosque natural, ecosistemas fundamentales para la regulación de los caudales, la infiltración del agua, la acumulación en los acuíferos y la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, la directora general de la Corporación, Liliana María Taborda González, calificó la reducción como una noticia positiva: “Recibimos esta reducción del 3,4 % como una noticia de esperanza para nuestras comunidades y nuestros ecosistemas”.

Antioquia también registró una disminución

El comportamiento de la jurisdicción de Corantioquia hace parte de una reducción más amplia en Antioquia. El departamento pasó de 7.197 hectáreas deforestadas en 2024 a 7.065 en 2025, una disminución del 1,8 %, equivalente a 132 hectáreas.

De las 7.065 hectáreas deforestadas en Antioquia durante 2025, 5.367 correspondieron a la jurisdicción de Corantioquia. Aunque las cifras muestran una tendencia favorable, Corantioquia insiste en que la protección de los bosques requiere monitoreo. Estos datos resumen la magnitud de la deforestación registrada en 2025 equivalente a la pérdida de una cancha de fútbol cada hora.