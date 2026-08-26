Con una adición de 40.000 millones de pesos, se sostiene la planta de trabajadores: Contralor

Contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez Becerra afirmó que la planta de trabajadores se sostiene con una adición de 40.000 millones de pesos. Foto: Contraloría General de la República

Durante la rendición de cuentas de su periodo, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que la finalización de los contratos de 349 funcionarios de planta, es porque ya no hay presupuesto, por lo que sugirió una adición de 40.000 millones de pesos para el sostenimiento de la planta de trabajadores.

“Bueno, con 40 mil millones de pesos que le adicionen a la Contraloría, se sostiene la planta. Y estamos demostrando que se le está recuperando el recurso del Estado. ¿Por qué no le pueden a la Contraloría reconocer sus 40 mil millones de pesos para que permanezca la planta? Creo que yo estoy de acuerdo”, mencionó.

Según el contralor saliente, un ejemplo para sostener a todos los trabajadores, es algo parecido a lo que pasó en el Congreso, pero eso dependerá del nuevo Contralor.

“Si le adicionan el presupuesto, que fue parecido a lo mismo que pasó con el Congreso de la República, 40 mil millones de pesos, él determinará para darle continuidad a una planta que yo creo que sí se necesita”, explicó.

De no hacerse esta adición presupuestal, estas personas tendrán que salir de la entidad, porque el presupuesto solamente está completo hasta agosto de este año.

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