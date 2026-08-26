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26 ago 2026 Actualizado 23:25

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Así es el Corredor Tayrona: el nuevo destino imperdible para hacer turismo en Santa Marta

Entre sierra, mar, ríos y cultura ancestral emerge una de las experiencias naturales más auténticas del Caribe.

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Colombia

Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, es una de las ciudades líderes en turismo en Colombia.

Sin embargo, hay una Santa Marta que comienza en donde termina la postal tradicional.

Así es el Corredor Tayrona

Y que, precisamente, esta Santa Marta diferente se encuentra en el Corredor Tayrona, en donde la Sierra Nevada desciende hacia el Caribe entre ríos, selva, playas y comunidades que conservan una relación única con el territorio.

Un paisaje en el que naturaleza y cultura cuentan una misma historia.

Recorrerlo significa acercarse a lugares como Katansama, descubrir espacios como Laberinto Macondo y alojarse en ecohoteles integrados al entorno.

Es una manera diferente de viajar: con más naturaleza, identidad y experiencias capaces de conectar al visitante con la esencia del destino.

“Santa Marta es mucho más que sus lugares tradicionales”

José Domingo Dávila, director de INDETUR resaltó que recorrer esta otra faceta de la ‘Bahía más linda del mundo’ es una apuesta que amplía el mapa turístico de Santa Marta y abre nuevas razones para regresar.

“Queremos que Colombia descubra que Santa Marta es mucho más que sus lugares tradicionales. Este corredor reúne biodiversidad, cultura y experiencias extraordinarias que debemos mostrarle al mundo”, señala

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