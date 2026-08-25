Unicartagena ofreció red de Telemedicina para afectados del terremoto

Ante la emergencia nacional provocada por el reciente evento sísmico que afectó a centenares de familias colombianas, la Universidad de Cartagena alzó la mano para convertir el conocimiento y la tecnología en solidaridad efectiva.

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A través de su Centro de Telemedicina Dr. Luis Yarzagaray Cogollo, el alma máter oficializó al Gobierno Nacional su plena disposición para desplegar un contingente tecnológico y profesional enfocado en la atención remota de salud mental y apoyo psicosocial.

En oficios dirigidos a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud y Protección Social, la institución puso a disposición sus plataformas de teleorientación sincrónicas (en tiempo real) y asincrónicas.

“La estrategia busca mitigar cuadros de estrés agudo, ansiedad y trauma posterior al desastre, no solo en la población damnificada, sino también en los equipos de primera línea y cuerpos de socorro desplegados en las zonas de desastre”, expresaron los médicos adscritos al centro de Telemedicina.

“La distancia no debe constituir una barrera para recibir orientación y atención profesional. Como universidad pública entendemos que las grandes emergencias ponen a prueba nuestra capacidad de transformar el conocimiento en acciones concretas al servicio de la nación”, enfatizó el Dr. Fredy Pomares Herrera, Director del Centro de Telemedicina.

Una respuesta articulada y de alto impacto

La propuesta tiene la aprobación del rector de la universidad, Willian Malkun Castillejo, y contempla la activación inmediata de protocolos especializados en primeros auxilios psicológicos y la prevención de afecciones severas como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Para garantizar la máxima eficiencia, la intervención de la Universidad de Cartagena se estructurará bajo tres ejes fundamentados en la responsabilidad social:

Articulación institucional: Integración estricta con las Salas de Crisis, Puestos de Mando Unificado (PMU) y las directrices del Ministerio de Salud.

Integración estricta con las Salas de Crisis, Puestos de Mando Unificado (PMU) y las directrices del Ministerio de Salud. Atención por necesidades territoriales: Priorización basada en el triaje y censos de los equipos básicos de salud desplegados en terreno.

Priorización basada en el triaje y censos de los equipos básicos de salud desplegados en terreno. Complementariedad tecnológica: Uso de la infraestructura digital del centro tecnológico para ampliar la cobertura de los servicios presenciales de salud.

Con esta iniciativa, la Universidad de Cartagena reafirma su condición de referente académico y científico en el Caribe colombiano, demostrando que la innovación tecnológica en salud es la herramienta más poderosa para derribar distancias y acompañar a Colombia en sus momentos más complejos.