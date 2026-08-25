“Le dije que no era bienvenido”: dueño de Manolo’s Bakery sobre discusión con Gregory Bovino
El empresario colombiano Manolo Betancur, dueño de Manolo’s Bakery, contó en 6AM W cómo sucedió el tenso encuentro con el exjefe de Patrulla Fronteriza Gregory Bovino en Charlotte, Carolina del Norte.
“Le dije que no era bienvenido”: dueño de Manolo’s Bakery sobre discusión con Gregory Bovino
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...