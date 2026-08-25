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25 ago 2026 Actualizado 15:11

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“Le dije que no era bienvenido”: dueño de Manolo’s Bakery sobre discusión con Gregory Bovino

El empresario colombiano Manolo Betancur, dueño de Manolo’s Bakery, contó en 6AM W cómo sucedió el tenso encuentro con el exjefe de Patrulla Fronteriza Gregory Bovino en Charlotte, Carolina del Norte.

“Le dije que no era bienvenido”: dueño de Manolo’s Bakery sobre discusión con Gregory Bovino

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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