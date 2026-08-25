Zelenski publica una felicitación de Trump en la que reconoce el “tremendo potencial” de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo pública este martes la felicitación que recibió en la víspera con motivo del trigésimo quinto aniversario de la independencia de Ucrania del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que éste le ofreció dar un nuevo impulso a los esfuerzos de paz para que Ucrania pueda materializar su “tremendo potencial”.

“Aprovechemos este momento para poner fin al conflicto y construir una paz duradera que desbloquee el tremendo potencial de Ucrania para generaciones”, se lee en la carta de Trump, en la que el presidente de EE.UU. transmite a Zelenski la “admiración” de su país por “el espíritu resiliente” y los “sacrificios” que está haciendo Ucrania en esta guerra.

Zelenski celebra el tono de Trump

“Con gente de coraje, valiente y talentosa habéis construido un gran país”, escribió también Trump, que expresó además su “confianza” en el futuro de Ucrania “como nación soberana y próspera” y celebró la “amistad” entre ambos países.

Zelenski celebró el tono inusualmente cálido hacia Ucrania de Trump en la carta comparando el mensaje con “un lanzamiento de un (misil) Patriot PAC-3”: “Levanta nuestros ánimos y nos da la esperanza de que puede protegerse la vida de los brutales ataques rusos y de que puede lograrse una paz digna”.

El presidente ucraniano, que publicó la carta de Trump en X, hacía referencia a los misiles interceptores estadounidenses que Ucrania necesita para poder protegerse de los misiles balísticos rusos.

El déficit del Ejército ucraniano en esta tecnología estadounidense demandada en todo el mundo hace al país extremadamente vulnerable a este tipo de armamento del arsenal militar de Rusia.

Zelenski aspira a recibir a la mayor brevedad posible más misiles PAC-3 de EE.UU. pagados con dinero de sus socios europeos. Además, Kiev ha pedido a EE.UU. permiso para poder fabricar por sí misma estos misiles interceptores.

Trump dio el mes pasado luz verde a esta posibilidad en una reunión con Zelenski, pero ha dado marcha atrás en algunas de sus últimas declaraciones públicas.