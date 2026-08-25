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25 ago 2026 Actualizado 17:29

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Medellín

Medellín promueve el arte como medicina para la salud mental

La estrategia distrital busca romper estigmas sobre la salud mental mediante actividades culturales gratuitas y 62 puntos de escucha activa.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó la iniciativa “Recetario de Cultura”, una herramienta que integra el arte, la lectura y las actividades culturales al cuidado de la salud mental. Este programa fortalece la red de atención pública como un elemento complementario a los tratamientos psicosociales y médicos especializados.

A través de esta estrategia, los profesionales de la salud mental podrán recomendar asistencia a funciones de teatro, cine, talleres y lecturas seleccionadas previamente por la Secretaría de Salud. El propósito es conectar la oferta cultural disponible en las comunas y corregimientos con el proceso de recuperación emocional de los usuarios.

Infraestructura y cobertura distrital

Actualmente, la ciudad cuenta con 62 puntos de atención gratuita denominados Escuchaderos, distribuidos en sectores urbanos, rurales y cinco estaciones del sistema Metro. En estos espacios, personal calificado brinda orientación psicológica y escucha activa de fácil acceso para los ciudadanos durante sus desplazamientos cotidianos.

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Para sostener la red de atención, el Distrito destinará una inversión superior a los 123.000 millones de pesos entre 2024 y 2026. Los recursos abarcan el funcionamiento de la Línea Amiga 24/7 y la operabilidad de 21 Centros de Escucha dedicados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

El balance oficial registra 224.049 intervenciones psicológicas breves, 72.579 acciones educativas y 12.335 tamizajes de riesgo ejecutados en la ciudad. Estas acciones forman parte del programa distrital “Medellín es como Vos”, orientado a promover el bienestar integral y erradicar los estigmas asociados a la salud mental.

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