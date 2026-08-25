La UPB Medellín se une en oración y recolección de víveres para afectados por el terremoto

Medellín

La comunidad universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) se une en un acto de solidaridad tras el desgarrador terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia. La institución ha convocado a estudiantes, docentes y a la ciudadanía en general a un encuentro espiritual y social para brindar apoyo a todas las familias que resultaron afectadas por esta emergencia nacional.

Bajo la cita bíblica “Nunca niegues el bien, cuando en tu mano esté el hacerlo” (Proverbios 3:27), la UPB busca promover un espacio de fe, oración y apoyo mutuo. Durante esta jornada, se fortalecerán las acciones comunitarias orientadas a llevar esperanza a quienes enfrentan momentos difíciles debido al impacto devastador del desastre natural.

Un llamado a la fe y la generosidad comunitaria

La gran cita tendrá lugar este jueves, 27 de agosto de 2026, a las 11:30 a. m. La celebración religiosa consistirá en una Misa Campal que se llevará a cabo en la zona de los Puestos de Estudio del Bulevar EcoCampus Laureles, en la ciudad de Medellín, donde se espera una amplia participación institucional.

Además de la oración, la jornada incluirá una recolección masiva de donaciones para los afectados. Los organizadores invitan a los asistentes a sumarse llevando alimentos no perecederos e insumos de aseo personal, contribuyendo así con ayuda material directa e inmediata para responder a la crisis que vive el país.