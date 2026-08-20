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20 ago 2026 Actualizado 10:47

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Actualidad

Reconstrucción tras el terremoto: ¿quiénes deben aportar los recursos que se necesitan?

Opine de nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

Reconstrucción de Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Reconstrucción de Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Reconstrucción de Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

6AM W

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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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