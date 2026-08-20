Cooperativas ofrecen red para acelerar recuperación económica tras el terremoto

Desde el 25.º Congreso Nacional del Cooperativo, que se desarrolla en Cartagena, las organizaciones solidarias del país anunciaron que pondrán su capacidad operativa y su presencia en las regiones al servicio del Gobierno Nacional, para apoyar la reactivación económica de los territorios afectados por el terremoto.

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El pronunciamiento se produjo luego de que la administración del presidente Abelardo de la Espriella, identificara al cooperativismo como un aliado estratégico para llevar recursos y soluciones financieras a las comunidades más golpeadas por la emergencia del pasado 10 de agosto de 2026.

Como parte de esa estrategia, el ejecutivo plantea habilitar de manera excepcional a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, para que puedan ofrecer préstamos, recibir depósitos y entregar auxilios incluso a personas que no sean asociadas.

La propuesta busca ampliar el alcance de estas entidades en las zonas afectadas, y facilitar que hogares y pequeños negocios accedan con mayor rapidez a herramientas de financiación y apoyo en recursos.

Tras conocerse los alcances del Decreto 1261 de 2026, el gremio dijo estar listo para trabajar y anunció a través Ricardo Álvarez, presidente de la junta directiva de Confecoop, su disposición para liderar tareas.