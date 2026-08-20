Alcaldía envía equipo de ingenieros a Pereira luego de entregar ayudas en Chocó y Valle

Luego de la solidaridad desplegada alrededor de la iniciativa Cartagena Unida por Colombia, que permitió que más de 270 toneladas de ayudas humanitarias fueran donadas para la población de Quibdó (Chocó) y Cali (Valle del Cauca)—tras las afectaciones causadas por el sismo de 7.4 de magnitud— esta vez, el alcalde Dumek Turbay y la gestora social Liliana Majana también extendieron el apoyo del Distrito a la ciudad de Pereira, en Risaralda, donde una comisión especializada de ingenieros ya se encuentra brindando todo su apoyo técnico en procesos de reconstrucción priorizados.

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La apuesta del Distrito va más allá de las ayudas materiales. Luego de la movilización de medicamentos, elementos de aseo, alimentos para bebés y otros insumos enviados a Pereira en respuesta a una solicitud de apoyo humanitario, Cartagena decidió aportar también uno de sus principales recursos: el conocimiento de sus profesionales.

La llegada de esta comisión ocurre en medio de una emergencia que ha requerido la movilización de expertos de distintas regiones del país. La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha conformado una red de profesionales para acompañar la evaluación, recuperación y reconstrucción de las edificaciones afectadas.

Para el alcalde Dumek Turbay, la respuesta ante una emergencia de esta magnitud exige unidad nacional y la capacidad de cada territorio para aportar desde sus fortalezas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Distrital de Cartagena, Wílmer Iriarte, en medio de una jornada desde la capital de Risaralda, explicó que se priorizó la inspección de las edificaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Desde Cartagena extendemos nuestra mano solidaria y abrazamos a quienes hoy más lo necesitan. Luego de reunirnos con la Alcaldia de Pereira, nos concentraremos inicialmente en las evaluaciones estructurales de los equipamientos del en Pereira para atender a la primera infancia”, dijo Iriarte.

El funcionario distrital añadió: “siguiendo las instrucciones del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, desde el primer día del terremoto organizamos una comisión de ingenieros para venir a acompañar a Pereira:

Estamos coordinando, en representación de la Alcaldía de Pereira, con la funcionaria Diana Osorio, las actividades de valoración estructural en los equipamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esa va a ser nuestra primera tarea”.

Desde Cartagena, al menos tres comisiones de ingenieros especializados, estarán durante siete días acompañando a Pereira en medio de los requerimientos necesarios tras la emergencia.

“Agradecemos a nuestra primera dama, Liliana Majana, quien ha hecho los consensos necesarios en el tejido empresarial para poder brindar los apoyos. Un abrazo de cariño fraterno de cariño a Pereira y a Quibdó en medio de la tragedia”, concluyó Iriarte.

Por su parte, Diana Osorio Bernal, secretaria de Infraestructura de Pereira, expresó: “infinitas gracias, en nombre de todos nuestros ciudadanos y el alcalde de Pereira, al señor alcalde de Cartagena y la primera dama. Pereira nos necesita y estamos aquí con este cuerpo de ingenieros de Cartagena haciendo articulación. Vamos a concentrarnos en un sector muy importante como lo es la educación de la primera infancia, con el ICBF”.