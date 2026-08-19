Policía capturó en flagrancia a alias ‘Willy’ tras robar a una mujer en El Cabrero

En desarrollo del Plan Bastión, durante actividades de patrullaje realizadas en el sector del Parque Apolo, las Zonas de Atención Policial y mediante el apoyo de las Bici Patrullas, se activó el Plan Candado, permitiendo la captura de un hombre de 33 años, conocido como ‘Willy’, quien se movilizaba en una motocicleta y habría hurtado el teléfono celular a una ciudadana mediante la modalidad de raponazo.

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Los uniformados los interceptaron a pocos metros del lugar de los hechos y, durante el registro a persona, les hallaron en su poder el celular hurtado. El elemento recuperado fue reconocido por la víctima y posteriormente devuelto, quien agradeció la rápida y oportuna reacción de los uniformados.

Es de resaltar que ‘Willy’ presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2026) (2012), lesiones personales (2024) y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (2026).

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el hurto, delito por el cual, en lo corrido del año, han sido capturadas 695 personas y se han recuperado 705 celulares.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y de reacción para combatir el hurto y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos”, afirmó el teniente coronel Efren Castro, comandante del Primer Distrito de Policía de Cartagena.

La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control en los principales corredores turísticos de la ciudad e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o de los canales institucionales habilitados.