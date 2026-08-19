Más de 10 barrios de Cartagena estarán sin luz este jueves 20 de agosto

La empresa Afinia programó para este jueves 20 de agosto una serie de intervenciones técnicas en la infraestructura eléctrica de Cartagena, las cuales requerirán la suspensión temporal del suministro de energía en más de 10 barrios de la capital bolivarense.

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Según la compañía, las maniobras forman parte del plan de inversiones orientado a mejorar la calidad y la confiabilidad en la prestación del servicio. Los trabajos comprenden el mantenimiento de circuitos, el reemplazo de equipos e inspecciones operativas en las redes de distribución.

La entidad recomendó a los habitantes de los sectores impactados tomar las precauciones necesarias durante la jornada para evitar afectaciones en electrodomésticos y actividades cotidianas mientras concluyen las labores programadas.

Los barrios que no tendrán energía eléctrica son:

Barrios de Cartagena sin luz

De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en los barrios Paseo Bolívar, La Paz, Loma Fresca, Pablo VI, Palestina, República del Caribe y Los Comuneros.

De 8:00 a. m. a 8:30 a. m.y de5:30 p. m. a 6:00 p. m.en el barrio Bolívar, desde la carrera 17 hasta la carrera 17B, entre calles 46 y 50, sector Torices.

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la calle 35 con Calle de los Santos de Piedra, sector Centro.

De 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en Albornoz, Bellavista, Mamonal, sector Contecar, 20 de Julio y sector industrial de Mamonal.

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la carrera 56C con calle 2C, sector Villa Barraza.

De 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. en Villa Barraza, El Libertador y Bellavista, carrera 57 entre calles 5 y 6B.

Líneas de atención de Afinia

La empresa recordó que tiene habilitados varios canales de atención para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes.

Estos son las líneas 115, la oficina virtual mediante la web www.afinia.com.co y la aplicación para dispositivos móviles Afiniapp.