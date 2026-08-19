Jóvenes de El Salado se formarán como guardias ambientales para proteger los recursos naturales

Con el apoyo de Cardique, la Guardia Ambiental Colombiana llegó al corregimiento de El Salado, en el municipio de El Carmen de Bolívar, para dar inicio al proceso de conformación de un nuevo grupo de Guardias Ambientales.

La llegada a este territorio responde a una petición directa de sus jóvenes, quienes ven en la educación ambiental una oportunidad para el renacer de una comunidad que fue víctima de la violencia y que hoy apuesta por la paz, la vida y la protección de su entorno.

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Durante la jornada de socialización, varios jóvenes conocieron el proyecto y se comprometieron a ser guardianes de su agua, sus bosques y su biodiversidad. En los próximos días iniciará formalmente el proceso de formación.

“Llegamos a El Salado para hacer realidad el sueño de sus jóvenes. Creemos firmemente que la recuperación ambiental también es un camino de reconciliación y de futuro para las próximas generaciones”, expresó Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

Como parte de un convenio con Cardique, la GAC anunció que este proceso también se replicará en otras zonas rurales del departamento de Bolívar que fueron azotadas por la violencia. En estas comunidades, los jóvenes ven en la Guardia Ambiental una alternativa concreta para trabajar por la recuperación de su entorno y por la construcción de paz desde el territorio.

Con esta estrategia se busca formar liderazgos ambientales locales que lideren acciones de conservación, restauración y educación ambiental en sus propias comunidades.