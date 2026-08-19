Cortes de luz en El Carmen de Bolívar y otros 11 municipios por trabajos de Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, sigue avanzando con sus inversiones históricas en la región para mejorar el servicio eléctrico en los 134 municipios donde opera. Estas acciones reflejan su compromiso con el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible de los territorios.

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Como parte de estos esfuerzos, el próximo domingo 23 de agosto, Afinia llevará a cabo labores de expansión de la red de alta tensión en la subestación El Carmen de Bolívar, entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m. Durante este tiempo, personal especializado realizará importantes mejoras técnicas que garantizarán un servicio más confiable y de mayor calidad.

Los municipios que se beneficiarán de estas mejoras y que estarán sin servicio durante los trabajos son: El Carmen de Bolívar, Zambrano, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Arroyohondo, Calamar, El Guamo, San Estanislao de Kostka, San Cristóbal, Soplaviento, Córdoba Tetón y Zambrano. Adicionalmente, los corregimientos de Villa Rosa y El Porvenir en Repelón (Atlántico) también se verán afectados.

Afinia lamenta los inconvenientes que esta interrupción temporal pueda causar y agradece la comprensión de sus clientes. La empresa reitera su compromiso de trabajar constantemente para asegurar la confiabilidad, continuidad y calidad del suministro eléctrico en la región.

Afinia sigue trabajando incansablemente para optimizar la calidad del servicio de energía y agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades. Asimismo, reiteramos que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos

y reportes. Pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605 – 650 21 20 y 01 8000 919191, visitar la oficina virtual www.afinia.com.co y utilizar la aplicación Afiniapp.