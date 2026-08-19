Concejo debatió proyecto para crear la empresa que administrará el Gran Malecón del Mar

Durante la sesión de este miércoles se llevó a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo No. 118 de 2026, presentado por la Administración Distrital, “Por medio del cual se crea la Empresa Gran Malecón del Mar y se dictan otras disposiciones”.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño, explicó que la iniciativa propone que el Gran Malecón del Mar sea administrado mediante una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), con 100 % de capital público distrital, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

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De acuerdo con la presentación, este modelo permitiría garantizar una operación permanente de servicios como limpieza, jardinería, seguridad, mantenimiento, realización de eventos y concesiones, además de generar ingresos propios para contribuir a su sostenibilidad.

El modelo contempla ingresos provenientes de arriendos de locales comerciales, parqueaderos, juegos mecánicos y activaciones culturales y comerciales, así como una capitalización inicial estimada en $15.000 millones para cubrir la operación durante los primeros años. La Administración también identificó riesgos asociados a la ocupación informal del espacio, la sostenibilidad financiera y la baja ocupación de locales, frente a los cuales plantea mecanismos de mitigación.

Participación ciudadana

Durante la audiencia, el ciudadano Juan Carlos Trespalacios respaldó el proyecto, destacando su importancia para el desarrollo turístico y económico de Cartagena.

Señaló que la iniciativa puede generar oportunidades para trabajadores del sector turístico, músicos, vendedores ambulantes y habitantes de los barrios que dependen de estas actividades para el sustento de sus familias. Asimismo, pidió que durante el estudio del proyecto se tenga en cuenta la realidad social de las comunidades, advirtiendo que la falta de oportunidades puede profundizar problemáticas como la inseguridad.

Trespalacios consideró que el proyecto puede contribuir a fortalecer la imagen de Cartagena como ciudad turística y cosmopolita, aumentar la llegada de visitantes y generar nuevos empleos, por lo que invitó al Concejo Distrital a darle trámite y aprobación.

Por su parte, Aroldo Rodríguez, presidente de la Fundación Verde que te quiero Verde, manifestó su respaldo al proyecto, siempre que cuente con el debido control de los entes territoriales y nacionales.

Rodríguez recomendó fortalecer el componente ambiental, mejorar los sistemas de riego y mantenimiento de las zonas verdes, incorporar especies adecuadas para el entorno y habilitar espacios para emprendimientos, gastronomía, cultura y actividades comunitarias.

También propuso fortalecer la seguridad, vincular a empresas y gremios mediante programas de responsabilidad social, crear un fondo para atender contingencias ambientales y promover un modelo empresarial con participación de la comunidad.

A su turno, Javier Curi presentó sus observaciones frente a la propuesta de crear una Empresa Industrial y Comercial del Estado para administrar el Gran Malecón del Mar. Advirtió sobre posibles riesgos de fragmentación institucional, comercialización excesiva del espacio público y presión sobre recursos destinados a programas sociales y de vivienda, especialmente por la asignación del 1 % del impuesto predial a la nueva entidad.

Como alternativa, propuso suspender el debate sobre la estructura corporativa y conformar una mesa técnica interinstitucional para revisar el modelo de gobernanza. También planteó solicitar asistencia técnica al Banco Interamericano de Desarrollo para estructurar un modelo de gestión integrada de zonas costeras adaptado a la bahía y al litoral de Cartagena.

Intervención de los concejales

El concejal Carlos Barrios, coordinador del proyecto, explicó las razones para la creación de la empresa y destacó los posibles beneficios de este modelo de gestión para Cartagena.

Señaló que la descentralización permitiría una administración especializada y que los recursos generados podrían reinvertirse en sectores como educación, seguridad, infraestructura y vivienda.

Entre los beneficios mencionó la generación de alrededor de 600 empleos, con prioridad para la mano de obra local; la protección y mantenimiento del patrimonio público; la generación de nuevas oportunidades laborales con la apertura de playas y servicios; la protección del espacio público y la búsqueda de alternativas para garantizar la permanencia de los vendedores informales que actualmente desarrollan sus actividades en la zona.

Barrios también propuso realizar una visita de obra y una mesa técnica con el propósito de fortalecer la iniciativa.