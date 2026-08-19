Comisión de Cartagena entregó ayudas humanitarias en zonas afectadas por el terremoto en Quibdó

Por instrucciones del alcalde Mayor, Dumek Turbay, y de la primera dama, Liliana Majana, una comisión de la Alcaldía se trasladó, el martes 18 de agosto, hasta el territorio para acompañar a las comunidades afectadas y hacer entrega directa de las ayudas humanitarias recolectadas en Cartagena.

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La delegación estuvo encabezada por la jefa de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Gabriela Tinoco, y la directora de Cooperación Nacional, María Abondano, quienes recorrieron diferentes sectores afectados por la emergencia, llevando mercados y elementos de primera necesidad a las familias.

Como parte de la jornada, un camión cargado de ayudas humanitarias fue entregado a la Fundación Jhon Arias, en presencia de su hermano, Yosmar Arias, quien hizo parte de la comisión que viajó desde Cartagena hasta Quibdó. La entrega fue recibida por los integrantes del grupo Los Bárbaros, quienes acompañaron la jornada y se encargaron del descargue y organización de las ayudas.

Durante esta entrega, el futbolista colombiano Jhon Arias se comunicó con la comisión mediante una videollamada para expresar su agradecimiento al alcalde Dumek Turbay, a la primera dama Liliana Majana y a toda Cartagena por el respaldo brindado a su fundación y, especialmente, por la solidaridad con el pueblo de Quibdó y las familias afectadas por el terremoto.

La comisión continuó su recorrido por las zonas afectadas, donde se realizó la entrega directa de mercados a las familias, llevando asistencia humanitaria y un mensaje de acompañamiento y solidaridad a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Con esta presencia en territorio, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma que la solidaridad de los cartageneros trasciende fronteras y se convierte en acciones concretas para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.