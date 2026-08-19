Cayó alias ‘Messi’, uno de los más buscados de Bolívar, en operativo contra el Clan del Golfo

En desarrollo de operaciones de control militar de área adelantadas por la Fuerza Naval del Caribe, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en coordinación con la Policía Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado-GAO- “Clan del Golfo”, en el sector de Canutalito, municipio de Ovejas (Sucre).

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Durante la operación, desarrollada por tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14, fueron capturadas en flagrancia dos personas, por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, mientras que un tercer individuo fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

Entre los capturados se encuentran alias “Santiago” o “El Tombo”, señalado como presunto integrante de la estructura criminal y relacionado con actividades de extorsión; alias “Rafa” o “Yusti”, señalado como presunto integrante con funciones de mando dentro de la estructura; y alias “Messi”, señalado, presuntamente, como cabecilla de zona centro de la subestructura y quien registraba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por las autoridades, los capturados serían, al parecer, integrantes de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”, del denominado “Clan del Golfo”, con injerencia criminal en sectores de los departamentos de Sucre y Bolívar.

Durante la operación fueron incautados una pistola calibre nueve milímetros, 24 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

La captura de estas personas y la incautación del material referido contribuyen al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para los habitantes de Ovejas y sectores aledaños, así como a la prevención de posibles acciones delictivas, como extorsión, que puedan afectar a la población civil.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos materiales probatorios y evidencias físicas correspondientes, para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, continuará desarrollando operaciones militares de manera articulada, con el propósito de proteger a la población, contribuir a la seguridad del territorio y afectar las capacidades de las estructuras criminales que delinquen en la región Caribe.