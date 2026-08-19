Capturados dos presuntos delincuentes señalados de hurto en Arjona

Dos hombres señalados de estar presuntamente vinculados a hechos de hurto fueron capturados por la Policía Nacional durante un procedimiento adelantado en la Troncal de Occidente, jurisdicción del municipio de Arjona, al norte de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las capturas se hicieron efectivas luego de que los uniformados verificaran la identidad y los antecedentes de los ciudadanos, estableciendo que sobre ambos figuraban órdenes judiciales vigentes por el delito de hurto.

De inmediato, los policías procedieron a materializar las órdenes de captura y les informaron sus derechos como personas capturadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Según las autoridades, estas capturas hacen parte de las acciones operativas que se vienen desarrollando en Arjona y en los principales corredores viales del departamento para ubicar a personas requeridas por la justicia y contrarrestar los delitos que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de los controles permanentes: “Seguimos fortaleciendo las acciones de vigilancia, control y solicitud de antecedentes para ubicar a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia. Nuestro compromiso es continuar trabajando para prevenir el hurto y brindar mayor tranquilidad a los habitantes de Bolívar”.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso correspondiente y definir su situación jurídica.