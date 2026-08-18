¿El ministro de Vivienda debería renunciar tras polémica por viaje a Santa Marta?

Sigue la polémica contar el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, luego de conocerse que estuvo de viaje en Santa Marta durante el puente festivo en medio de la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Ante esto, el jefe de la cartera se defendió y afirmó que no abandonó sus responsabilidades frente a la emergencia.

No obstante, Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, David Cote, representante del Centro Democrático debatieron en entrevista con 6AM W de Caracol Radio sobre dichas actuaciones.

Es de destacar que Toro presentará una moción de censura que presentará este martes 18 de agosto.

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