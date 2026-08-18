Cayó alias ‘el Pinki’: lo sorprendieron armado en Arjona

Los controles que adelanta la Policía Nacional en Arjona dejaron un nuevo resultado contra el porte ilegal de armas. Durante un procedimiento realizado en el barrio La Esperanza, al norte de Bolívar, fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘el Pinki’.

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De acuerdo con la información preliminar, los uniformados se encontraban adelantando labores de vigilancia, registro y control cuando abordaron al ciudadano. Al practicarle un registro a persona, presuntamente le encontraron un arma de fuego, por lo que inmediatamente fue capturado.

El arma fue incautada y alias ‘el Pinki’ quedó a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades buscan establecer la procedencia del arma y determinar si habría sido utilizada en algún hecho delictivo ocurrido en Arjona o sectores cercanos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que estos controles continuarán en los municipios del departamento. “Seguimos fortaleciendo los registros, patrullajes y solicitud de antecedentes para sacar las armas ilegales de las calles. Cada arma incautada representa la prevención de hechos que pueden poner en riesgo la vida y tranquilidad de nuestros ciudadanos”.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los habitantes de Arjona para que suministren información oportuna sobre personas que porten armas ilegalmente o estén vinculadas con actividades delictivas, comunicándose a través de la línea 123 o con la patrulla policial más cercana.