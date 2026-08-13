Listado de países que tienen alerta sísmica propia: así advierten sobre un terremoto en segundos

Listado de países que tienen alerta sísmica propia: así advierten a las personas en segundos. Getty Images

El terremoto de magnitud 7,4 que impactó Colombia el 10 de agosto dejó sobre la mesa muchas preguntas sobre la utilidad y capacidad que tienen los sistemas tecnológicos para emitir alertas en momentos de desastre.

Aunque muchas personas en el país reportaron haber visto la alerta de Google en los celulares android, lo cierto es que no siempre dicha función está al alcance de todas las personas en el momento en el que más se necesita para evacuar y resguardar la vida.

Es por ello que, en atención a su historial sísmico y las tragedias sufridas, varios países han decidido encargarse del desarrollo de su propio sistema de alerta temprana con el propósito de informar de manera oportuna a sus ciudadanos. Aun así, son pocos los países que han logrado llevar a cabo este desarrollo.

¿Cuáles son los países que tienen alerta sísmica propia en el mundo?

Tener un sistema de alerta sísmica temprana (EEW por sus siglas en inglés) es una tarea compleja, que tiene muchos obstáculos y requiere una inversión superlativa por parte de los países interesados. Aunque es imposible con los conocimientos actuales predecir un sismo o una réplica, estos sistemas brindan segundos vitales.

Estudios de organismos como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) destacan la dificultad de implementar estos sistemas por los desafíos técnicos y científicos, paralelo al desarrollo de infraestructura que permita lograr el nivel de detección, sincronización de lecturas y difusión requeridos.

Adicionalmente, el Centro Sismólogico Nacional de la Universidad de Chile, resalta como un obstáculo más el hecho de que los principales centros poblados se encuentren cerca de las zonas de fallas o movimiento de placas, donde suelen producirse los epicentros de los terremotos.

En ese orden de ideas, solo los siguientes países han logrado constituir un sistema de alerta sísmica temprana funcional en la actualidad:

México (el primero en implementarlo con el SASMEX desde 1991)

Japón

Taiwán

Corea del Sur

China

Israel

Estados Unidos

Canadá

India

El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica (A través de la app del proyecto ATTAC)

Turquía

Rumanía

Italia

Cabe anotar que tan solo algunos de estos países (como Japón, China o Israel) tienen cobertura con alertas en todo el territorio y muchos funcionan solo a nivel regional o incluso en ciertas ciudades.

¿Colombia tiene sistema de alerta sísmica?

Colombia no tiene un sistema de alerta temprana como tal, pero sí tiene una amplia red que incluye 200 estaciones que monitorean la actividad sísmica en gran parte del país.

Dadas las capacidades del sistema nacional, en Colombia se han hecho recientemente pruebas con el objetivo de la implementación de este tipo de alerta, como las llevadas a cabo por la empresa japonesa NEC entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

En dichas pruebas se halló el potencial de tener mayor precisión aumentando la densidad de estaciones y fortaleciendo la infraestructura de comunicaciones. Dichos resultados fueron socializados con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y se analiza la posibilidad y retos de implementación, en virtud de esta alianza tecnológica entre Colombia y Japón.