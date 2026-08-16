Cartagena: entre los destinos mejor conectados del Caribe y Suramérica

La Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) presenta el balance actualizado de conectividad aérea de la ciudad con corte a junio de 2026. Los resultados confirman el excelente momento que vive la Heroica como uno de los destinos más apetecidos, competitivos y mejor conectados del Caribe y Suramérica.

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Gracias al trabajo articulado entre el sector público y privado, Cartagena cuenta con una oferta aérea robusta operada por más de 16 aerolíneas aliadas, conectando de forma directa a la ciudad con 21 destinos activos a través de 547 vuelos semanales.

Conectividad aérea de Cartagena (Corte a junio de 2026)

* Frecuencias totales: 547 vuelos semanales directos conectan a Cartagena con el país y el mundo.

* Rutas activas totales: 21 destinos directos (6 nacionales y 15 internacionales).

* Conectividad nacional: 434 vuelos semanales repartidos en 6 destinos clave:

* Bogotá (BOG): 239 frecuencias semanales.

* Medellín (MDE): 117 frecuencias semanales.

* Cali (CLO): 27 frecuencias semanales.

* Pereira (PEI): 15 frecuencias semanales.

* San Andrés (ADZ): 25 frecuencias semanales.

* Bucaramanga (BGA): 11 frecuencias semanales.

Conectividad Internacional: 113 vuelos semanales que conectan a la ciudad con 15 destinos globales (9 regulares y 6 estacionales):

* Ciudad de Panamá (PTY): 32 frecuencias semanales.

* Miami (MIA): 15 frecuencias semanales.

* Lima (LIM): 10 frecuencias semanales.

* Ciudad de México (MEX): 10 frecuencias semanales.

* Nueva York (JFK): 7 frecuencias semanales.

* Ámsterdam (AMS): 7 frecuencias semanales.

* Fort Lauderdale (FLL): 6 frecuencias semanales.

* Atlanta (ATL): 3 frecuencias semanales.

* Santo Domingo (SDQ): 2 frecuencias semanales.

* Rutas estacionales: (se activan por temporadas) Montreal (4 frecuencias), Toronto (3 frecuencias), Santiago de Chile (3 frecuencias), Zúrich (2 frecuencias), Punta Cana (2 frecuencias) y Madrid (1 frecuencia).

Expansión de rutas de Cartagena

La red aérea de la ciudad continuará en expansión durante el segundo semestre del año con importantes novedades internacionales:

* Estados Unidos: A partir del 17 de diciembre de 2026, iniciarán operaciones las rutas directas hacia Houston (IAH) y Washington D.C. (IAD) con 4 frecuencias semanales cada una.

* Argentina: Para la temporada de fin de año y comienzos de 2027 (noviembre de 2026 a marzo de 2027), se activará la ruta directa a Buenos Aires (Aeroparque - AEP) con un vuelo diario (7 frecuencias semanales).

“La conectividad aérea es la columna vertebral de nuestro desarrollo económico y turístico. Cada nuevo vuelo y cada frecuencia adicional representan oportunidades reales para el empleo, la hotelería, la gastronomía y toda la cadena de valor de nuestra ciudad. El balance del primer semestre de 2026 es extraordinariamente positivo: haber movilizado a más de 1.9 millones de turistas y visitantes por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez evidencia que las estrategias de promoción internacional y alianzas con aerolíneas están dando frutos históricos. Seguiremos trabajando para que Cartagena esté cada día más cerca del mundo y siga enamorando a viajeros de todas las latitudes”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo Cartagena.