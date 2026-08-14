IA cambió la forma de contratar talento: así las empresas transformaron sus procesos de selección

Bogotá recibió una nueva conversación sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo empresarial. Durante el Colombia Tech Fest, que se realizó en la capital del país, el emprendedor, Growth Strategist y fundador de Achieve Apex, Daniel Vengoechea, participó como panelista en la conversación «Talento & IA: Reconstruir la nómina», enfocada en uno de los grandes retos de las organizaciones: cómo utilizar la IA para encontrar y seleccionar mejor el talento que necesitaban para crecer.

Con más de 15 años de experiencia en negocios digitales y tecnología, Vengoechea se consolidó como una voz especializada en transformación digital, automatización y crecimiento empresarial. Su experiencia al frente de Achieve Apex, un CRM con Inteligencia Artificial que las empresas utilizaron principalmente para vender por WhatsApp y que automatizaba procesos de ventas, reclutamiento y atención al cliente 24/7, le permitió conocer de primera mano cómo las nuevas tecnologías estaban cambiando la operación de las compañías.

En ese momento, Achieve Apex era utilizado por más de 1.200 empresas en Latinoamérica, pertenecientes a sectores como construcción, salud, restaurantes, retail y logística.

La compañía también contaba con una red de implementadores en Latinoamérica y Estados Unidos que acompañaba a las organizaciones en sus procesos de adopción tecnológica, automatización y crecimiento.

En el Colombia Tech Fest, Daniel Vengoechea llevó esta experiencia al terreno del talento humano para abordar cómo la Inteligencia Artificial se convirtió en un aliado estratégico para las empresas.

Su propuesta partió de una transformación que ya estaba ocurriendo: pasar de procesos de selección masivos y tradicionales a sistemas capaces de identificar perfiles con mayor precisión, analizar grandes volúmenes de información y encontrar candidatos que realmente respondieran a las necesidades específicas de cada organización.

“Lo vimos todos los días con nuestros clientes: las mismas empresas que usaban agentes de Inteligencia Artificial para vender por WhatsApp ya los estaban empezando a usar para conversar con cientos de candidatos, filtrar hojas de vida y agendar entrevistas de forma automática. El reclutamiento se volvió un proceso conversacional, y ahí la IA hizo en horas lo que antes tomaba semanas”, afirmó Vengoechea.

“Entramos en una etapa en la que la Inteligencia Artificial no solamente cambió la forma en que trabajamos, sino también la manera en que las empresas encontraron a las personas que necesitaban. La oportunidad estuvo en utilizar la tecnología para ser mucho más precisos en la identificación del talento, sin perder de vista el factor humano”, fue uno de los ejes que Vengoechea llevó a este encuentro tecnológico.

Su trayectoria como speaker y mentor en escenarios como TechCrunch San Francisco, eTail LATAM Miami, ProColombia, AmCham y TechCamp del Departamento de Estado de Estados Unidos, respaldó su experiencia para abordar los desafíos que planteó la transformación tecnológica para las empresas.

“La tecnología no reemplazó el criterio de quien contrata: lo amplificó. Las empresas que combinaron Inteligencia Artificial con criterio humano contrataron mejor y más rápido que las que se quedaron con una sola de las dos”, agregó el emprendedor.

“Yo literalmente me encargué de tomar una empresa y volverla a escalar y rentable por medio de la tecnología e Inteligencia Artificial. Había muchas empresas tradicionales que utilizaban sistemas antiguos. ¿Y qué sucedía? Que esas empresas habían adaptado toda su manera de operar a lo que el software les permitía hacer. Y yo hice todo lo contrario: le dije a la empresa: “Te voy a crear el software, las automatizaciones y las inteligencias artificiales necesarias, más la cultura en tu empresa, para que sea el software el que se adapte a cómo tu empresa debe operar, y así creamos en ti las ventajas competitivas necesarias para que ganes en el mercado”“.

Con su participación en el Colombia Tech Fest, Daniel Vengoechea mostró que la Inteligencia Artificial no fue únicamente una herramienta para automatizar procesos, sino una tecnología capaz de transformar decisiones estratégicas, entre ellas una de las más importantes para cualquier organización: encontrar a las personas correctas para construir su futuro.